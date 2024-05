Rusza przebudowa ul. Spichrzowej w Gorzowie. Jakie utrudnienia od 20 maja?

Inwestycja podzielona jest na cztery podetapy. Pierwszy obejmuje część skrzyżowania po zjeździe z mostu Staromiejskiego (aż do Titanika i do Lutyckiej). - 23 maja będzie frezowanie i zaczną się zasadnicze roboty budowlane. One powinny nabrać tempa na początku czerwca – mówił G. Bartoszewski z Tormelu.

Co znajdą archeolodzy?

Wielce prawdopodobne jest, że już po kilku tygodniach do akcji wkroczą gorzowscy archeolodzy. - Na przebudowie Spichrzowej powinniśmy znaleźć wiele „puzzli” do dziejów miasta. W latach 80. w tej części centrum natrafiono na relikty osadnictwa wczesnośredniowiecznego, które było tutaj przed lokacją miasta, będąc częścią kasztelanii santockiej – mówił Stanisław Sinkowski, kierownik działu archeologii Muzeum Lubuskiego.

Rozpoczęcie inwestycji drogowej oznacza także utrudnienia dla kierowców.

- Ograniczona zostanie przepustowość na linii most Staromiejski – Chrobrego – mówił z kolei Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu. Z czterech pasów na moście Staromiejskim do dyspozycji kierowców będą tylko dwa (po jednym w każdym kierunku). Zwężenie będzie na odcinku od okolic ronda pod Dominantą do okolic Titanika, gdzie powstanie tymczasowy przejazd przez wysepkę oddzielającą dwie nitki ul. Chrobrego. By upłynnić ruch, wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu, nie będzie też możliwości, by po zjeździe z mostu Staromiejskiego skręcić w lewo w kierunku dworca kolejowego.

Do drugiego podetapu inwestycji wykonawca ma przystąpić jesienią. Będzie on obejmował drugą część skrzyżowania pod wiaduktem kolejowym. W tym samym czasie będą też prace na skrzyżowaniu z ul. Hejmanowskiej, gdzie ul. Spichrzowa ma nieco zmienić przebieg, aby łatwiej wjeżdżało się w ul. Żytkowskiego, która prowadzi do Teatralnej. I drugi etap prac przy moście, i roboty w okolicy Targowiska nad Wartą mają potrwać maksymalnie cztery miesiące, czyli do przełomu grudnia i stycznia.

Od grudnia do marca przyszłego roku przyjdzie natomiast czas na trzeci podetap, czyli przebudowę wylotu z ul. Nadbrzeżnej. Tu dojdzie do rewolucji. Wyjazd z Nadbrzeżnej zostanie ograniczony do jednego pasa jezdni. Dzięki temu będzie miejsce, by zrobić przejście dla pieszych wzdłuż wiaduktu kolejowego, które połączy obie części bulwaru nadwarciańskiego.