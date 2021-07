Rybołowy są nad jeziorem Rokitniańskim! W całej Polsce żyje zaledwie 30 par tych unikalnych ptaków

Rybołowy

Te dość niewielkie, ważące ok. 2 kg ptaki, dla ornitologów są bardzo ciekawe z wielu względów, chociażby z uwagi na palce, których ukształtowanie pozwala im dosłownie obejmować, jak dłonią, wyciąganą z wody rybę. Długość ciała sięga 70 cm, zaś rozpiętość skrzydeł to ok. 145 do 180 cm. Co ciekawe, w świecie ptaków swe gniazda zakładają na pojedynczo rosnących okazałych drzewach i… słupach wysokiego napięcia.

Zobacz także: