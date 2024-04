Samochód wjechał w farmę fotowoltaiczną w Lubuskiem. Kierowca nie miał szans, zginął na miejscu

Pierwszą informację o tej tragedii przekazał nam Czytelnik. Z jego relacji wynikało, że samochód osobowy uderzył w panele fotowoltaiczne, a kierowca nie przeżył tego wypadku.

Te informacje oficjalnie potwierdził nam Dariusz Rzepecki, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu.

- Pojazd zniszczył ogrodzenie, uderzając następnie w panele fotowoltaiczne. Kierowca zginął na miejscu - przekazał nam D. Rzepecki.

Jak relacjonują druhowie z OSP Skwierzyna, po dojeździe na miejsce wypadku okazało się, że kierujący odniósł znaczne obrażenia. Medycy oraz strażacy usiłowali przywrócić funkcje życiowe kierowcy, ale niestety nie udało się.

- Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a przybyłe na miejsce pogotowie energetyczne zabezpieczyło teren zdarzenia, by nie doszło do porażenia prądem. Po 2 godzinach strażacy zakończyli swe działania i powrócili do swych remiz. Na miejscu pozostali policjanci, którzy będą wyjaśniali przyczyny zdarzenia - informuje w komunikacie OSP Skwierzyna.