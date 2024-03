Samotna wieża w Lubuskiem. Kiedyś strzeżono stąd granicy. Strażnicy mieli lornetki i broń z ostrą amunicją!

Wieży obserwacyjnej nie sposób nie zauważyć. Stoi na wale przeciwpowodziowym nad Odrą w Górzycy. Jest w całości wykonana z metalu i ma kilkanaście metrów wysokości. Co ciekawe, cały czas można na nią wejść. Na górę prowadzi drabinka. Stanowczo odradzamy jednak wspinaczkę, gdyż platforma na samej górze jest już mocno przerdzewiała, w pomieszczeniu na samej górze podłogi nie ma w ogóle. Łatwo o wypadek i tragedię.

Kiedyś stacjonowali tu WOP-iści

Teraz wieża stoi osamotniona, ale przed laty tak nie było. Tuż przy wale znajdowały się zabudowania, wykorzystywane przez Wojska Ochrony Pogranicza (to do nich należały wieże obserwacyjne), Były tu garaże, pomieszczenia socjalne i inne budynki, po których dziś nie ma już śladu. W ich miejscu zbudowano niewielką wiatę, która teraz służy turystom. Terenem opiekuje się koło łowieckie, które wykorzystuje je na swoje potrzeby, ale też udostępnia turystom. Ustawiono tutaj stoły, jest miejsce na ognisko. O dawnym przeznaczeniu tego miejsca świadczą pozostałości bramy wjazdowej oraz resztki ogrodzenia, zabezpieczone dodatkowo drutem kolczastym.

Opuszczony budynek

W chaszczach odnajdujemy ceglany, wysoko na ponad dwa metry obelisk. Nie ma na nim żadnej inskrypcji, więc ciężko powiedzieć, kogo lub co upamiętniał. Nieco dalej, przy samym wale przeciwpowodziowym, stoi osamotniona budowla, również wykorzystywana przez niegdyś przez WOP. Budynek jest ceglany, na dole jest tylko jedno pomieszczenie. Kolejne są na górze, jednak wejście tam jest niemożliwe. Nie ma już drabinki, która do tego służyła. Widać, że ściany były pokryte zieloną farbą, a kilkumetrowa wieża również mogła służyć do obserwacji pasa nadgranicznego wzdłuż Odry.