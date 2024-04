Akademia mechatroniki powstała w Gorzowie. "Polska i świat będą stały otworem"

Akademia mechatroniki Siemens kosztowała ponad 1 mln zł. Ma służyć kilkudziesięciu studentom Akademii im. Jakuba z Paradyża i zajmuje ona jedno z pomieszczeń budynku nr 7 uczelnianego kompleksu przy ul. Chopina. Korzystać z niej będą studenci automatyki i robotyki oraz mechaniki i budowy maszyn. - To element linii produkcyjnej, który może zostać zaprogramowany. Studenci będą uczyć się, jak tworzyć linie produkcyjne – mówi dr inż. Łukasz Lemieszewski, prodziekan wydziału technicznego AJP.

- Akademia będzie służyła i naszym studentom, i uczniom szkół średnich, którzy chętnie do nas przychodzą i korzystają z naszej bazy. My pozostajemy z nadzieją, że będą później naszymi studentami – mówi Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Gorzowska uczelnia jest trzecią w Polsce, która ma podobne laboratorium mechatroniki.

- Bez względu na miejsce, jest ten sam program i to samo podejście do edukacji – mówi Ewa Mikos-Romanowicz, dyrektor ds. rozwoju biznesu i government affairs w firmie Siemens.

Ta znana marka zdecydowała się na stworzenie laboratorium w Gorzowie, bo „podejście do systemów mechatronicznych jest tutaj traktowane całościowo i holistycznie”.