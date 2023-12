Seria morderstw w Brójcach. W ciągu roku zginęły tu dwie kobiety. Policja ma podejrzanego?

Policjanci prawdopodobnie zatrzymali mężczyznę, zamieszanego w co najmniej w jedno z dwóch morderstw. Poinformował o tym portal NewsLubuski.pl. 24-latek miał wpaść w ręce policjantów w środę, 27 grudnia. Podejrzany miał się przyznać do morderstwa, z jego udziałem proprowadzona została też wizja lokalna.

Pierwsze morderstwo w Brójcach

Przypomnijmy, zatrzymanie ma związek z trzema morderstwami, do których doszło w Brójcach w 2023 roku. W lutym w jednym z mieszkań pracownik socjalny natknął się na zwłoki 82-letniej kobiety. Sekcja zwłok wykazała, że została ona zamordowana. Do morderstwa miało dojść między 12 a 15 lutego. Policja zaczęła poszukiwania sprawcy.

We wrześniu zamordowano 75-latkę

We wrześniu w Brójcach znaleziono kolejne ciało. Tym razem zamordowano 75-letnią kobietę. Jej ciało znaleziono w jednej z kamienic. Policja informowała wówczas, że do sprawy przydzieleni zostali najbardziej doświadczeni lubuscy policjanci z pionu kryminalnego. Powołano specjalny zespół, w skład którego wchodzą funkcjonariusze kryminalni i dochodzeniowo-śledczy zajmujący się na co dzień tego typu zdarzeniami. - Aby ustalić wszelkie okoliczności tej zbrodni, policjanci przeprowadzili szereg czynności procesowych i operacyjnych, co pozwoliło na znaczne zawężenie kręgu osób podejrzanych – informował wtedy młodszy aspirant Mateusz Sławek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Krąg podejrzanych miał się zawężać.