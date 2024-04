Brutalne pobicie w Międzyrzeczu. Policja zatrzymała trzy osoby

Do brutalnego pobicia doszło w godzinach popołudniowych, gdy grupa mężczyzn zaatakowała 60-letniego mężczyznę na jednej z ulic Międzyrzecza. Ofiara została pobita, co spowodowało u niej poważne obrażenia ciała.

Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 28-latek zatrzymany przez sulechowskich policjantów. Jest podejrzany o pobicie, które doprowadziło do śmierci 36-letniego mężczyzny. Do brutalnego i…

Szybko zatrzyamali sprawców pobicia

Kryminalni skrupulatnie zbierali materiał dowodowy, a także prowadzili czynności procesowe, które pozwoliły na przestawienie zarzutów trzem mężczyznom w wieku od 32 do 41 lat - relacjonuje młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

Podejrzanym grożą wysokie kary

Po zatrzymaniu, dwóch podejrzanych usłyszało zarzuty pobicia, natomiast jednemu z nich postawiono zarzut nieudzielenia pomocy, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Na podstawie zebranych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu materiałów dowodowych, Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu zadecydował o zastosowaniu wobec pozostałych podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Teraz grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.