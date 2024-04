Za zakupy płacił zbliżeniowo cudzą kartą. Teraz zapłaci swoją wolnością

Cudzą kartą płacił jak swoją

W miniony poniedziałek do sławskiego komisariatu policji zgłosiła się młoda kobieta, która zawiadomiła o tym, że zgubiła kartę płatniczą. Z ustaleń wynikało, że ostatni raz robiła zakupy dwa dni wcześniej, a na jej rachunku bankowym zarejestrowane zostały kolejne płatności. Kiedy kobieta zorientowała się, że zgubiła kartę, szybko ją zablokowała. Okazało się, że osoba, która dysponowała kartą nadal chciała z niej korzystać - mówi nadkomisarz Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Pomógł miejski monitoring

Policjanci po przeanalizowaniu wszystkich zebranych informacji byli już pewni, że sprawca nadal przebywał na terenie Sławy. Pomocny w ustaleniu wizerunku, a następnie danych personalnych sprawcy okazał się sławski monitoring. Śledząc podróż mężczyzny mundurowi ustalili jego miejsce pracy, gdzie niczego niespodziewający się czterdziestojednolatek został zatrzymany - dodaje nadkomisarz Maja Piwowarska.

Mężczyźnie grożą teraz poważne konsekwencje, ponieważ płatność zbliżeniowa cudzą kartą to przestępstwo kradzieży z włamaniem. Czterdziestojednolatek trafił już do policyjnego aresztu. Usłyszał w sumie dwanaście zarzutów, do których się przyznał.

