Sesje rady miasta 10 lat temu. Zobacz, kto był w radzie i jak się zmienili radni i inne osoby publiczne!

Sesje w Ratuszu w Zielonej Górze. Tak było 10 lat temu

Kiedy kandydaci do rady miasta Zielona Góra prowadzą kampanię wyborczą, postanowiliśmy zajrzeć do rady miasta Zielona Góra sprzed dekady. Kto wtedy, a nawet wcześniej był radnym Zielonej Góry? A kto cieszy się długotrwałym uznaniem mieszkańców i w kolejnych kadencjach był wybierany? Można zobaczyć zdjęcia radnych i przedstawicieli urzędu miasta na zdjęciach. To głównie znani politycy, którzy od lat nie przestają się zajmować sprawami miasta i mieszkańców. Jak wyglądali dziesięć lat temu?

