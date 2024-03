Zielonogórzanie startują na radnych miasta. Na listach ponad 250 osób. Miejsc jest 25 OPRAC.: (eg)

To był 20 listopada 2018 r., kiedy odbyła się inauguracyjna sesja rady miasta i zaprzysiężenie prezydenta i radnych. W galerii znajdziesz też inne archiwalne zdjęcia z posiedzeń rady miasta Zielona Góra Mariusz Kapała / Gazeta Lubuska Zobacz galerię (8 zdjęć)

Pełną listę kandydatów na radnych zwykle poznajemy w dniu wyborów przekładając karty do głosowania. Wiele osób już teraz zastanawia się, czy to prawda, że ktoś znajomy jest na liście, a jeśli tak, to na której. Czytelnicy pytają, gdzie można to sprawdzić. Wszystkich kandydatów jeszcze przed wyborami można poznać na portalu Państwowej Komisji Wyborczej. Publikujemy nazwiska mieszkańców startujących na radnych Zielonej Góry, rozpoznać można wśród nich sąsiadów, znajomych czy inne znane w okolicy osoby.