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Zielonogórzanie startują na radnych miasta. Na listach ponad 250 osób. Miejsc jest 25

OPRAC.: (eg)
To był 20 listopada 2018 r., kiedy odbyła się inauguracyjna sesja rady miasta i zaprzysiężenie prezydenta i radnych. W galerii znajdziesz też inne archiwalne zdjęcia z posiedzeń rady miasta Zielona Góra
To był 20 listopada 2018 r., kiedy odbyła się inauguracyjna sesja rady miasta i zaprzysiężenie prezydenta i radnych. W galerii znajdziesz też inne archiwalne zdjęcia z posiedzeń rady miasta Zielona Góra Mariusz Kapała / Gazeta Lubuska
Zobacz galerię (8 zdjęć)
Pełną listę kandydatów na radnych zwykle poznajemy w dniu wyborów przekładając karty do głosowania. Wiele osób już teraz zastanawia się, czy to prawda, że ktoś znajomy jest na liście, a jeśli tak, to na której. Czytelnicy pytają, gdzie można to sprawdzić. Wszystkich kandydatów jeszcze przed wyborami można poznać na portalu Państwowej Komisji Wyborczej. Publikujemy nazwiska mieszkańców startujących na radnych Zielonej Góry, rozpoznać można wśród nich sąsiadów, znajomych czy inne znane w okolicy osoby.

Wybory samorządowe 2024. Kiedy i kogo wybieramy?

W niedzielę, 7 kwietnia, w godz. 7:00 ‑ 21:00 odbędą się wybory samorządowe. Wybieramy prezydenta miasta, burmistrza lub wójta, czyli włodarza gminy miejskiej, miejsko-wiejskiej lub wiejskiej. Wybieramy też przedstawicieli do rady miejskiej lub gminy. W miastach na prawach na powiatu głosujemy na radnych miasta, w pozostałych miejscowościach na radnych miasta lub gminy oraz powiatu. W każdej gminie wybieramy też przedstawicieli do sejmiku. Wybrani radni województwa lubuskiego wybierają następnie marszałka województwa.

Wybory samorządowe 2024. Kto startuje do rady miejskiej Zielonej Góry?

W Zielonej Górze wybieramy prezydenta miasta, radnych miasta i radnych województwa. Wszystkie zgłoszone nazwiska kandydatów na radnych miasta znajdziemy na portalu Państwowej Komisji Wyborczej z podziałem na poszczególne okręgi wyborcze, w których dane osoby startują. W tabelach podane są nazwy komitety, na których listach się znalazły te osoby oraz ich wiek.

Poniżej prezentujemy alfabetyczną listę ponad 250 kandydatów na radnych Zielonej Góry. Miejsc w radzie miejskiej w Zielonej Górze jest 25.

Sprawdź, kto startuje na radnego Zielonej Góry:

  • ABRAHAMOWICZ Mariusz Zbigniew KW SLD

  • ADLER Marian KW SLD

  • ANDERS Elżbieta KWW ADAM HRESZCZYK

  • ANDRZEJCZAK Leszek Jan KW SLD

  • ANTONIEWICZ Waldemar Włodzimierz KW SLD

  • ARKITA Emil KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BACHORZ Marzena KKW LEWICA

  • BANASZKIEWICZ Elżbieta KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BARANOWSKA Klaudia Barbara KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • BARCZAK Piotr KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BARSKI Bernard KWW JANUSZ KUBICKI

  • BARTKOWIAK Bogdan Mieczysław KKW LEWICA

  • BARTKOWIAK Maciej Piotr KKW LEWICA

  • BEJTLICH Anna Katarzyna KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • BELING Beata KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • BIEL Jarosław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BINEK Zbigniew Bartosz KWW JANUSZ KUBICKI

  • BINISZKIEWICZ Magdalena KWW JANUSZ KUBICKI

  • BLONKOWSKA Marta Joanna KWW JANUSZ KUBICKI

  • BOBEK Magdalena KWW JANUSZ KUBICKI

  • BOCHEŃSKI Andrzej Zbigniew KWW JANUSZ KUBICKI

  • BOGUCKA Paulina KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • BOJAR Dorota Danuta KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BONISŁAWSKI Mieczysław Józef KW SLD

  • BOROWIEC Bartłomiej Marek KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • BOROWSKI Grzegorz KWW ADAM HRESZCZYK

  • BRACHMAŃSKI Andrzej Marian KWW JANUSZ KUBICKI

  • BRODZIK Marta KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BRODZIK Radosław Robert KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • BRONIKOWSKA Iwona KW SL

  • BUBIEŃ Artur Józef KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BUDNIAK Aldona Cecylia KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BUDNIAK Marek Józef KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BUDZIŃSKI Jacek Wojciech KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BURACZEWSKA Anita Joanna KWW JANUSZ KUBICKI

  • BYRTEK Wojciech Maciej KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • CEGLARSKA Monika Marzanna KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • CHYRC Agnieszka Patrycja KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • CHŁOPEK Andrzej Robert KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • CIELECKI Sebastian Łukasz KKW LEWICA
  • CIESIELSKA-RAU Renata Ewa KW SLD
  • CISZEWICZ Margarita Ewa KWW ADAM HRESZCZYK
  • CZARKOWSKI Rafał Lech KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • CZARNY Mateusz Wojciech KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • CZERNIAWSKA Agnieszka Luiza KW SLD
  • CZERNIAWSKI Jan KW SLD
  • CZERWIŃSKI Krzysztof KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • CZESZYK Filip KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • DACEWICZ Grzegorz KWW JANUSZ KUBICKI
  • DEMBIŃSKA Marta Elżbieta KW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • DEMBIŃSKI Piotr Andrzej KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • DONDALSKI EdwardZielona GóraKKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • DROZD Władysław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • DRYGAS Jolanta Gabriela KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • DUBICKA Ewa KWW JANUSZ KUBICKI
  • DUCHOŃ Euzebiusz KW SLD
  • DUNAS Joanna KW SLD
  • DURA Piotr KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • DYL Grzegorz Józef KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • DZIK Aleksander Adam KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • DĄBROWSKA Joanna Marta KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • ERBREDER-MIROSŁAWSKA Magdalena KW SLD
  • FABIŚ Marcin KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • FEDRO Katarzyna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • FIJAŁKOWSKA Katarzyna Dorota KKW LEWICA
  • FREJMAN Dariusz Stanisław KKW LEWICA
  • FRĄTCZAK Jacek Wojciech KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • FURTAK Urszula Zofia KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • GALANTOWICZ Małgorzata KW SLD
  • GALANTOWICZ Miłosz Zbigniew KW SLD
  • GILEWSKA Monika Joanna KWW ADAM HRESZCZYK
  • GILEWSKI Paweł Tomasz KWW ADAM HRESZCZYK
  • GLIWA Andrzej KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • GORCZYCA Kinga Anna KKW LEWICA
  • GOŚCIAK Magdalena Iwona KW SLD
  • GRABOWSKI Czesław Jerzy KWW JANUSZ KUBICKI
  • GRACZYK Klaudia Magdalena KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • GRUDZIŃSKA Elżbieta Mirosława KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • GRUSZECKI Ireneusz Marek KW SLD
  • GRYKO Filip Grzegorz KWW JANUSZ KUBICKI
  • GRYNCEWICZ Grzegorz Adam KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • GÓRSKI Robert Grzegorz KWW JANUSZ KUBICKI
  • HABICH Ewa Danuta KWW JANUSZ KUBICKI
  • HARĘŹLAK Wioleta Elżbieta KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • HEBDA Artur Kazimierz KKW LEWICA50
  • HORYZA Paweł KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • HOŁOWNIA Marek Władysław KKW LEWICA
  • HRESZCZYK Adam Piotr KWW ADAM HRESZCZYK
  • HRYNIEWICZ Grzegorz Tomasz KWW JANUSZ KUBICKI
  • HUCAŁ Tomasz Sebastian KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • HUSAK Bogumiła Maria KW SLD
  • IDZIKOWSKA Maria Małgorzata KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • IMAŃSKA Danuta Zofia KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • IZOWIT Magdalena Elżbieta KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • JACYNO Sandra Anna KWW ADAM HRESZCZYK
  • JAGIEŁOWICZ Sebastian Andrzej KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • JAGIEŁOWICZ Tadeusz Piotr KW SLD
  • JAKUĆ Joanna Katarzyna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • JANICKA Katarzyna Sławomira KWW JANUSZ KUBICKI
  • JASIŃSKA Marika KKW LEWICA
  • JASIŃSKI Janusz Piotr KKW LEWICA
  • JASZCZYSZYN Ewa Izabela KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • JASZCZYSZYN Piotr Wiesław KWW JANUSZ KUBICKI
  • JASZCZYŃSKI Rafał Łukasz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • KALEMBKIEWICZ Bartosz Łukasz KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • KALETA Paweł Gilbert KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • KALINOWSKA-SYGA Kamila Agnieszka KWW ADAM HRESZCZYK
  • KAMIŃSKA-LITWIŃCZUK Marzena Elżbieta KKW LEWICA
  • KAPUSTA Magdalena KW SLD
  • KARWICKA Claudia Maria KKW LEWICA
  • KASIŃSKA Wanda KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • KASPRZYSZAK Dorota Anna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • KASZA Rafał Mariusz KWW JANUSZ KUBICKI
  • KATA Michał KWW JANUSZ KUBICKI
  • KAWICKI Kamil Krzysztof KWW JANUSZ KUBICKI
  • KIEJZIK Lilianna Bożena KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI67 KIZIMOWICZ Andrzej KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • KLEJNA-RYCZKOWSKA Karolina Maria KW SLD
  • KLISZEWSKA Iwona Barbara KW SLD44
  • KLUKOWSKA Agnieszka Anna KWW JANUSZ KUBICKI
  • KOBIERNIK Bartłomiej Mateusz KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • KONDRAD Emilia KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • KONOPKO Karolina KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • KOPACZ Iwona Agata KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • KORACH Angelika Elżbieta KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • KORNALEWICZ Robert Michał KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • KOTALLA Bernard Michał KW SLD
  • KOZAKIEWICZ-JANKOWSKA Agnieszka Elżbieta KWW JANUSZ KUBICKI
  • KOZDRÓJ Kamil Robert KKW LEWICA
  • KROCZEK Agnieszka Iwona KKW LEWICA
  • KRUPKA Przemysław Marcin KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • KRZYŻANOWSKI Piotr Stanisław KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • KUBIAK Kacper Edward KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • KUBICKI Janusz Krzysztof KWW ZIELONA GÓRA
  • KUBICKI Robert Szczęsny KWW JANUSZ KUBICKI
  • KUCHTA Wiesław KWW JANUSZ KUBICKI
  • KUCZAK Ewa Małgorzata KWW JANUSZ KUBICKI
  • KUCZKOWSKA Alicja Magdalena KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • KUKULSKA Barbara Katarzyna KW SLD
  • KUSTRA Julianna KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • KUŁAGA Amanda Joanna KW SLD
  • KWIATEK Anna KWW JANUSZ KUBICKI
  • LACH Kazimiera Krystyna KW SLD
  • LACH Paweł Michał KW SLD
  • LASKA Czesław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • LATAWIEC Mariola Wioletta KW SLD
  • LECHERT Paulina Elżbieta KKW LEWICA
  • LECHOWSKA Bogna Maria KWW ADAM HRESZCZYK
  • LECIEJ Wojciech Kazimierz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • LEGUTOWSKI Dariusz Jacek KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • LEWICKA Justyna KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • LIDDANE Joanna Katarzyna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • LIKUS Daniel Piotr KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • LUBERA Ryszard KW SLD
  • LUBIŃSKI Wojciech KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • ŁABĘDZKA Maria KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • ŁAGUTKO Tomasz Paweł KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • ŁUKASZEWICZ Dorota KKW LEWICA

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  • MACHALICA Krzysztof Edward KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • MAGDZIAREK Krystyna Maria KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • MAJSNEROWSKA Aleksandra Katarzyna KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • MALINOWSKI Rafał Maciej KKW LEWICA
  • MALIŃSKA Barbara Irena KKW LEWICA
  • MALON Joanna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • MANIECKI Eugeniusz Stanisław KW SLD
  • MARCHEWSKI Ireneusz Wiktor KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • MARKIEWICZ Edward KKW LEWICA
  • MAZURKIEWICZ Piotr KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • MAĆKOWIAK Grzegorz Przemysław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • MAŁOLEPSZY Robert Maciej KW SLD
  • MICHALCZAK Radosław Piotr KWW JANUSZ KUBICKI
  • MIELCZAREK Patryk KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • MIESZKIEŁŁO Marek Andrzej KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • MINIACH Karolina Dorota KKW LEWICA
  • MISIASZEK Adam Sławomir KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • MISIASZEK Agnieszka Beata KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • MOCNY Paweł Andrzej KWW JANUSZ KUBICKI
  • MOKRZAN Kinga KKW LEWICA
  • MORYSON Wioletta KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • MOTYKA Ilona Maria KKW LEWICA
  • MROZEK Aleksandra KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • MUCHA Romana Anita KKW LEWICA
  • MŁYŃSKI Janusz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • NEWELSKI Jacek Jerzy KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • NOWAK Anna Izabella KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • OLEKSY Marzena Renata KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • OLSZAK Andrzej Władysław KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • OZIEMKOWSKA Monika Magdalena KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • OŻÓG Edyta Teresa KWW JANUSZ KUBICKI
  • PABIEROWSKI Marcin Bogusław KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • PASEK Tomasz Maciej KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • PAWELCZYK Joanna KWW JANUSZ KUBICKI
  • PAWLIKOWSKA Anna Julia KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • PAWŁOWSKI Arkadiusz Bogdan KWW ADAM HRESZCZYK
  • PIDŁYPCZAK Jarosław KKW LEWICA
  • PILONIS Lena Eleonora KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • PISAŃSKI Bolesław KWW ADAM HRESZCZYK
  • PIWOWARCZYK Wiktoria Aleksandra KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • PROKOPYSZYN Katarzyna Helena KWW JANUSZ KUBICKI
  • PROTASIEWICZ Piotr KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • PYZIKIEWICZ Grzegorz Antoni KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • RADCZYC Zdzisław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • REWERS Janusz Andrzej KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • RONOWICZ Bożena KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • ROSIK Mariusz Leszek KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • RUDNICKI Arkady Benedykt KKW LEWICA

  • RYBAK Przemysław Piotr KWW ADAM HRESZCZYK

  • RYBIŃSKA Joanna KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • RYDZEWSKI Łukasz Jan KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • RĄCZKA Dariusz Piotr KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • SAK Izabela Renata KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • SAWICKI Fryderyk KW SLD

  • SIEŃCZAK Joanna Dorota KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • SMYKAŁ Elżbieta Ewa KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • SROCZYŃSKI Tomasz Paweł KWW JANUSZ KUBICKI

  • SROKA Katarzyna Anna KKW LEWICA

  • STABROWSKI Adrian Karol KW SLD

  • STANISŁAWSKA Mariola Ewa KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • STAWAŃSKI Roman Michał KKW LEWICA

  • STEFANIAK Halina KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • SUCHOWACKA Anna KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • SUSŁOWICZ-ŻMIJAK Kamila Olimpia KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • SYSKA Piotr Sebastian KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • SZALIŃSKI Marcin Antoni KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • SZCZOTKOWSKI Dariusz KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • SZOZDA Zofia Franciszka KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • SZTURYŁO Sylwia KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • SZUBSKA Elżbieta KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • SZYMCZUKIEWICZ-CHAŁUPKA Agnieszka Paulina KKW LEWICA

  • SZYMKOWIAK Eleonora Maria KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • SZYMKOWIAK Sebastian KKW KOALICJA OBYWATELSKA50

  • SZYMOŃSKI Rafał Piotr KKW LEWICA

  • ŚWISTAK Diana Józefa KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • TCHOROWSKI Jarosław Artur KKW LEWICA

  • TEICHERT Bogdan KW SLD

  • TEICHERT Jerzy Romuald KW SLD

  • TOWPIK Paweł Szymon KWW ADAM HRESZCZYK

  • TURZAŃSKA Monika Justyna KWW JANUSZ KUBICKI

  • TYKWIŃSKI Piotr Wiesław KKW LEWICA

  • TĘŻYCKI Ryszard Jan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • URBANIAK Adam Maciej KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • URBANIAK Bartosz KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • WOJCIUSZKIEWICZ Andrzej KKW LEWICA

  • WOJTALEWICZ Krzysztof Maciej KWW ADAM HRESZCZYK

  • WOJTKOWIAK Beata Dominika KW SLD59

  • WOŁCZYŃSKI Krzysztof Zygmunt KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • WYSOCKA Hanna Franciszka KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • WYSOCKI Cezary Jacek KKW LEWICA

  • WYSOCKI Paweł Bogdan KWW JANUSZ KUBICKI

  • WYSZYŃSKI Piotr Zbigniew KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • ZABOROWSKA-KUJAWA Eliza KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • ZAKRZEWSKI Krzysztof KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • ZALEWSKI Paweł KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • ZAPOTOCZNY Robert KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • ZIOBROWSKI Mateusz KWW ADAM HRESZCZYK

  • ZWIERZYŃSKA-DROBEK Bianca Monika KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • ZŁOTOWSKI Miłosz Franciszek KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • ŻETECKI Jerzy Robert KWW JANUSZ KUBICKI

  • ŻOŁĄDZIEJEWSKA Marzena Agnieszka KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Zobacz też wideo: Ślubowanie nowych policjantów

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