Skok zajączka po marchewkę to była walka o wszystko. Tak przebiegał Międzyprzedszkolny Turniej Sportowy w Zielonej Górze

Międzyprzedszkolny Turniej Sportowy trwał trzy dni

Organizatorem turnieju sportowego jest Miejskie Przedszkole nr 39 „Słoneczko” oraz Miasto Zielona Góra i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- Cieszymy się, że tak dużo przedszkoli zgłosiło się do udziału w tej zabawie. Bo turniej to przede wszystkim dobra zabawa, integracja i promowanie zdrowego stylu życia. Aktywność ruchowa jest bardzo ważna dla zachowania dobrego samopoczucia. Uczymy tego dzieci od najmłodszych lat – mówi Agata Galas, nauczycielka z Przedszkola nr 39 w Zielonej Górze. - Przygotowaliśmy dla dzieci po sześć konkurencji sportowych m.in. skoki zajączka po marchewkę, bieg w workach, rzuty woreczkiem do celu. Ciekawostką jest np. to, że Przedszkole nr 18 wzięło udział w naszych zawodach i od razu zdobyło złoty medal, a Przedszkole nr 38 uczestniczy w naszej zabawie i złotego medalu doczekało 21 latach, żeby wygrać. Medale oczywiście cieszą, ale najważniejsza jest tu dobra zabawa i integracja zielonogórskich przedszkolaków. Dlatego wszystkie drużyny otrzymują nagrody i medale.