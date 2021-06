Sky Walk w Świeradowie-Zdroju już otwarta! Ceny biletów, godziny otwarcia, lokalizacja. Sky Walk w Świeradowie-Zdroju robi wrażenie!

Sky Walk Świeradów-Zdrój - ceny biletów

rodzaj biletu cena Osoba dorosła 49 zł dziecko w wieku 2-12 lat 39 zł Rodzina 2 os. dorosłe + 2 dzieci 159 zł Zjeżdżalnia 1 jazda/td] 9 zł Zjeżdżalnia 6 jazd 50 zł Grupa szkolna 35 zł Grupa powyżej 25 osób

45 zł

Lokalizacja Sky Walk w Świeradowie-Zdroju

Godziny otwarcia Sky Walk w Świeradowie-Zdroju

Sky Walk w Świeradowie-Zdroju otwarta jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 - 20.00. Atrakcja znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 6. Aby dojechać do Sky Walk w Świeradowie-Zdroju z Gorzowa Wlkp. musimy sobie zarezerwować nieco ponad trzy godziny czasu. Do pokonania będziemy mieli około 350 km. Z Zielonej Góry do Sky Walk w Świeradowie-Zdroju mamy 143 km i potrzebujemy na ich pokonanie niespełna dwie i pół godziny.