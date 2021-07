Słubice. Pijany ojciec przyjechał po samochód nietrzeźwego syna

Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Renault. Okazało się, że 18-letni kierowca jest nietrzeźwy. Mężczyzna wsiadł za kółko, mając ponad promil alkoholu w organizmie. Ponadto wyszło na jaw, że 18-latek nie ma uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz jest poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu.

18-latek zadzwonił po swojego ojca, żeby przyjechał zabezpieczyć samochód. Po przyjeździe 53-latka policjanci sprawdzili jego stan trzeźwości. Okazało się, że mężczyzna również usiadł za kierownicą po alkoholu. Badanie wykazało, że ma blisko pół promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali 53-latkowi prawo jazdy.

Mężczyźni staną przed sądem.