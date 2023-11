Słynny sensei Avi Rokah zamienił Drzonków w światową stolicę karate

– Pokazane przez mistrza różnorodne techniki samoobrony, które na co dzień stosujemy w kata, były dla uczestników bardzo interesujące oraz zachęcające do dalszej nauki – powiedział Anatol Kałasznikow, prezes Fundacji NIDAN. – Drugiego dnia Avi Rokah kontynuował wcześnie zastosowane techniki samoobrony, ale już w większej mierze stosowane w kumite. Sensei bardzo klarownie przekazuję wiedzę, którą pozyskał od Hidetaki Nishiyamy. Metodologia nauczania najpierw technik, a następnie sposobów ich zastosowania, była bardzo pouczająca. Dla naszej rodziny karate był to świetnie spędzony czas. Jasne i precyzyjne przekazanie wiedzy przez senseia Aviego pokazało nam nowe spojrzenie na zastosowanie technik, które już znamy.