To był kapitalny rok dla zawodników Klubu Karate NIDAN Zielona Góra. Mają w garści prawie 500 medali! Zabrakło jednej sztuki

- Miniony rok był dla nas bardzo dobry pod każdym względem, mieliśmy bardzo dużo wyjazdów startowych, od okręgowych, czy ogólnopolskich turniejów, poprzez mistrzostwa Polski w karate tradycyjnym i fudokanie, aż po mistrzostwa Europy i świata – powiedział Mirosław Kuciarski, prezes i trener KK NIDAN. - Na wszystkich imprezach nasi zawodnicy zdobywali medale. Uwieńczeniem naszej działalności w 2023 roku było zorganizowanie w Zielonej Górze międzynarodowego seminarium z senseiem Avi Rokah. Najbliższym uczniem prekursora karate tradycyjnego na świecie, senseia Hidetaki Nishiyamy. Przyjechało do nas mnóstwo karateków i trenerów z ośmiu krajów. Jeśli chodzi o wyniki, to miniony rok był dla nas lepszy niż poprzedni. Przywoziliśmy do Zielonej Góry worki medali, jak to niektórzy potocznie nazywają. Zabrakło nam jednego medalu do tego, żeby osiągnąć liczbę 500, ale to zostawiamy na przyszłość, byśmy mieli się z czym zmierzyć.