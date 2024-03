Spadek, rozpad zespołu i wciąż stawianie na młodych graczy

Chyba są to już tylko czysto teoretyczne szanse. Do zakończenia sezonu pozostały cztery spotkania. Zespoły, z którymi jeszcze walczymy o pozostanie, mają w swoich szeregach Azjatów i Europejczyków, więc oni na pewno będą punktować. Sytuacja jest taka, że my musielibyśmy punktować za trzy punkty do końca sezonu, a rywale nie punktować w ogóle. To jest raczej utopijna historia. Myślę, że w tych ostatnich spotkaniach będę chciał dać szansę najmłodszym zawodnikom, ale już utalentowanym. Mam tu na myśli mistrza Europy kadetów Patryka Żyworonka i Samuela Michnę, który dwa tygodnie temu wygrał silnie obsadzony, międzynarodowy turniej Chorwacja Open, a ostatnio okazał się najlepszy w Grand Prix w Nadarzynie. Tym zawodnikom trzeba dać szanse mimo młodego wieku, aby już debiutowali w superlidze i zobaczyli, jaka jest.