Sprawa morderstwa Mariana M. z Krosna Odrzańskiego zakończona. Katarzyna K. skazana na 15 lat więzienia

Początek sprawy Mariana M. z Krosna Odrzańskiego sięga 2021 roku. 66-latek został uznany za zaginionego. Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim prowadziła poszukiwania. Mundurowi poinformowali, że Marian M. wyszedł z domu i nie informował nikogo, dokąd wychodzi.

Kilka tygodni później potwierdziła się informacja, że Marian M. nie żyje. Do zabójstwa przyznała się 41-letnia konkubina 66-latka.

- Podczas składania wyjaśnień kobieta przyznała się do zarzutu. Grozi jej dożywocie — powiedziała w marcu 2022 roku Polskiej Agencji Prasowej, rzecznik zielonogórskiej prokuratury, Ewa Antonowicz.

Według zeznania Katarzyny K. 66-latek miał iść w jej kierunku z nożem w ręku. Kobieta zauważyła go jednak w odbiciu w lustrze, odwróciła się, chwyciła jego rękę i wbiła nóż w jego szyję. Następnie miała owinąć ciało mężczyzny w worek na śmieci, folię i kołdrę. Mówiła też, że wyniosła mężczyznę, który ważył ok. 90 kilogramów, zapakowała go do bagażnika, wywiozła nad Odrę w okolicach Osiecznicy pod Krosnem Odrzańskim i wyrzuciła zwłoki do rzeki.