Zwłoki na wyspie na jeziorze koło Gorzowa. W akcji straż pożarna i policja

Zgłoszenie o tym makabrycznym odkryciu dotarło do służb ratunkowych w czwartek po godzinie 19. Policja poprosiła straż pożarną o pomoc w dotarciu na wysepkę na środku jeziora Ostrowite. - Łącznie w działaniach brały udział trzy zastępy - mówi mł. asp. Karol Brzozowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Zwłoki mężczyzny na wyspie

Jezioro Ostrowite znajduje się kilkanaście kilometrów od Gorzowa Wlkp. Jest tu m. in. dzikie kąpie kąpielisko. Znajduje się ono w sąsiedztwie popularnego wśród gorzowian jeziora Nierzym. Na środku jeziora jest niewielka wyspa, i to właśnie na niej przypadkowy wędkarz natknął się na zwłoki mężczyzny. Na miejsce dotarli policjanci oraz prokurator. Teraz to właśnie stróże prawa pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniać okoliczności śmierci mężczyzny.

Mapa: jezioro Ostrowite koło Gorzowa Wlkp.

