Stal Girls podprowadzały… samochody w centrum Gorzowa

Stal Girls to grupa, która słynie z nietypowych pomysłów na promocję. Przy okazji ubiegłorocznych urodzin miasta pływały po rzece Warcie z flagami w barwach Stali Gorzów. Przed ważnymi meczami wychodziły też z flagami w okolice gorzowskiej katedry. Teraz wpadły na kolejny pomysł. Wraz z tablicami w kolorach kasków zawodników Stalowe Dziewczyny pojawiły się w okolicy przejścia dla pieszych przy byłej łaźni miejskiej. Były ubrane w stroje nawiązujące do nowych kevlarów pierwszej drużyny – niebieskie z elementami w kolorze miedzi. W czasie, gdy kierowcy czekali na zielone światło, „podprowadzały” one samochody tak jak to robią na zawodach żużlowych.