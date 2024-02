Stal Gorzów jedzie na obóz. Już lada moment wyjedzie na tor

Przedsezonowe zgrupowanie Stali Gorzów zaplanowane zostało na 1-6 marca. W przeciwieństwie do zeszłego roku, gdy stalowcy pojechali do fińskiego Lahti, tym razem wybierają się do Żarnovicy na Słowacji. To rodzinna miejscowość Martina Vaculika, kapitana Stali.

Trzy dni rekreacji, trzy dni treningów

Obóz podzielony jest na dwie części. Pierwsza - do niedzieli - będzie miała charakter integracyjno-rekreacyjny. W tym czasie zostały też zaplanowane działania marketingowe. W ich trakcie m.in. oficjalnie ma zostać zaprezentowany nowy kevlar. Będzie on w kolorze granatowym z elementami w barwie miedzi (to nawiązanie do KGHM, jednego z głównych sponsorów).

Pod koniec części integracyjno-rekreacyjnej do Żarnovicy mają przyjechać mechanicy żużlowców z ich motocyklami.

- Zaplanowane są trzy dni na torze, po dwa cykle treningowe dziennie – mówi prezes Sadowski.

Na wypadek kiepskiej aury na Słowacji, stalowcy mają plan awaryjny. Będą szukać możliwości potrenowania na którymś z torów na południu Europy, na które i tak mają w planie pojechać po obozie w Żarnovicy.