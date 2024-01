Sześć sparingów Stali Gorzów przed sezonem. Będzie też memoriał Jancarza

Stal Gorzów przedstawiła właśnie ostateczny plan tegorocznych sparingów. Jeszcze przed końcem starego roku gorzowianie poinformowali, że 2-3 kwietnia zmierzą się z GKM Grudziądz. We wtorek 16 stycznia stalowcy ogłosili daty kolejnych czterech meczów sparingowych. To też będą drużyny ścigające się w PGE Ekstralidze. 26-27 marca Stal będzie jeździła z Unią Leszno, a 6-7 kwietnia ze Spartą Wrocław. W każdej z tych trzech par spotkań pierwszy sparing odbędzie się na torze rywala, a rewanż na stadionie w Gorzowie.

Stal zacznie sezon u siebie, a Falubaz we Wrocławiu. Kiedy derby?

Dodajmy, że do tego harmonogramu przedsezonowych jazd trzeba będzie dopisać także rozgrywany w Gorzowie XVIII Memoriał Edwarda Jancarza. Jego datę mamy poznać oficjalnie za kilka dni. Memoriał wrócił do kalendarza imprez żużlowych po trzech latach przerwy. Oczywiście wszystkie zawody uzależnione są od pogody. W ubiegłym roku motocykle przy ul. Śląskiej zawarczały dopiero 29 marca podczas treningu adeptów.

Przypomnijmy, że tegoroczny sezon ligowy rozpocznie się w drugi weekend kwietnia. Mecze w każdej kolejce rozłożone są na dwa dni – piątek i niedzielę. Stal Gorzów 14 kwietnia podejmie na swoim torze drużynę Apatora Toruń.

W ekstraligowej drużynie Stali doszło do kilku zmian. Na pozycji U24 będzie jeździł Jakub Miśkowiak (zmienił Wiktora Jasińskiego, który został wypożyczony do Ostrowa). Z kolei w formacji młodzieżowej nie zobaczymy Mateusza Bartkowiaka, który został wypożyczony do Orła Łódź.