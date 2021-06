Stal Gorzów jest w formie, ale czy ta dyspozycja wystarczy na Motor, i to w Lublinie?

A i stawka tego niedzielnego starcia jest wysoka. W końcu zmierzą się ze sobą sąsiedzi, czyli trzecia ekipa z czwartą. Każda z nich na koniec sezonu zasadniczego chciałaby być wyżej w tabeli, by z lepszej lokaty awansować do play offów i walczyć o medale. Miejscowi będą chcieli nie tylko wygrać ten mecz, ale również odrobić stratę 14 „oczek” z Gorzowa, po to by zdobyć punkt bonusowy . Niemożliwe? Za duża ta przewaga? W Lublinie chyba tak nie myślą.

Dlaczego Stal miałaby wygrać w Lublinie?

Co zatem może przemawiać za Stalą? Bardzo dobre wyniki, które gorzowianie osiągali w ostatnim czasie.

Bartosz Zmarzlik uzyskał komplet punktów w lidze szwedzkiej w barwach Vetlandy Speedway i poprowadził swój zespół do wygranej nad Piraterną Motala 48:42. Jego klubowy kolega ze Szwecji Szymon Woźniak w tych rozgrywkach nie pojechał, za to wystąpił w półfinale indywidualnych mistrzostw Polski, w których był czwarty w Gnieźnie. Awansował do finału, w którym zagwarantowany start miał Zmarzlik. Niemniej należy dodać, że do tych finałowych zawodów weszli też lublinianie, a więc Jarosław Hampel i Wiktor Lampart, którzy ścigali się w Krośnie. Natomiast Dominik Kubera i Rafał Karczmarz odpadli. Jednak ten ostatni w ostatnim czasie jedzie coraz lepiej, zwłaszcza w drugiej lidze w SpecHouse PSŻ Poznań, gdzie jest „gościem”. I to on jest w składzie, a nie jego konkurent do roli zawodnika do lat 24 - Marcus Birkemose.