Stal Gorzów nie pojedzie w Grudziądzu, ale szykuje się na sparing z GKM-em u siebie

We wtorkowe południe 2 kwietnia żużlowcy Stali Gorzów mieli rozegrać sparing w Grudziądzu z tamtejszym GKM-em. Obie drużyny zamierzały zmierzyć się ze sobą w nieco słabszych, niż ligowe, składach. Liderzy obu ekip musieli bowiem wybrać się do Paryża, by wypełnić obowiązki marketingowe związane ze startem w tegorocznym cyklu Grand Prix.