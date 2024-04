Stal Gorzów podpisała kontrakt z mistrzem świata. Będzie jeździł w U24 Ekstralidze

Rasmus Karlsson, zwycięzca ubiegłorocznej edycji SGP3, podpisał kontrakt ze Stalą Gorzów. 16-latek będzie zawodnikiem drużyny U24.

Szeroka kadra Stali Gorzów powiększyła się właśnie o kolejnego zawodnika. Klub zakontraktował właśnie Rasmusa Karlssona. To szwedzki zawodnik, który jest aktualnym mistrzem świata. Tak, tak, nie przesadzamy. W lipcu zeszłego roku w szwedzkiej Mållili wygrał on finałowy turniej SGP3, czyli indywidualne mistrzostwa świata do lat 16, w których zawodnicy ścigają się na motocyklach o pojemności 250 cm3. W tym roku finał tych rozgrywek odbędzie się 28 czerwca w Gorzowie. Będzie to dzień przed gorzowską rundą Grand Prix.

Mistrz świata ma już 16 lat

4 kwietnia Rasmus Karlsson skończył 16 lat i może już jeździć w „dorosłym” żużlu. Właśnie podpisał roczny kontrakt ze Stalą Gorzów. Będzie on zawodnikiem drużyny Stali Gorzów, która startuje w U24 Ekstralidze, czyli rozgrywkach przeznaczonych dla zawodników do lat 24 (w zeszłym roku gorzowianie zajęli w nich pierwsze miejsce). Stal będzie mogła zgłosić też 16-latka do startów w PGE Ekstralidze.

Tegoroczne rozgrywki U24 Ekstraligi wystartują 23 kwietnia. Ponieważ będzie w niej uczestniczyć dziewięć drużyn, w pierwszej kolejce Stal Gorzów będzie pauzowała. Pierwszym pojedynek stalowcy rozegrają w drugiej kolejce. 30 kwietnia na swoim torze podejmą drużynę z Torunia.

Jaki skład Stali Gorzów U24?

W składzie Stali U24 doszło do kilku zmian. W kadrze nie będzie już Wiktora Jasińskiego (został wypożyczony do Ostrowa) oraz Mateusza Bartkowiaka (wypożyczony do Łodzi). Oprócz Rasmusa Karlssona nową twarzą będzie też Adam Bednař. To srebrny medalista indywidualnych mistrzostw Czech, który 2 września skończył 16 lat.

Kadra Stali Gorzów U24: Oskar Paluch, Jakub Stojanowski, Oskar Chatłas, Piotr Piotrowski-Prędki, Mathias Pollestad, Villads Nagel, Andreas Olsen, Sebastian Mayland, Celina Liebmann, Michael West, Adam Bednař, Rasmus Karlsson.

Od 1 lipca do drużyny będzie mógł dołączyć Mikołaj Krok, który tego dnia skończy 16 lat.

