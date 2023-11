Stal Gorzów polowała na „Lwa”, upolowała „Miśka”. Jak długi kontrakt ma Jakub Miśkowiak?

Jakub Miśkowiak podpisał kontrakt ze Stalą Gorzów na jeden sezon. - Tak się przyjęło u mnie, że podpisuję na rok. Myślę, że w trakcie sezonu przedłużymy go na kolejne lata – mówił nam zawodnik.

W sobotę 4 listopada Stal Gorzów ogłosiła, że jej nowym zawodnikiem będzie Jakub Miśkowiak. To żużlowiec, który przez ostatnie pięć sezonów reprezentował barwy Włókniarza Częstochowa, a w sezonie 2021 był indywidualnym mistrzem świata juniorów.

- Polowaliśmy na „Lwa”, upolowaliśmy Miśka” – śmieje się Waldemar Sadowski, prezes Stali Gorzów.

O Miśkowiaka prezes Sadowski zabiegał także w zeszłym roku. Tym razem dopiął swego. Dlaczego akurat zależało mu na nim?

- Kuba Miśkowiak wielokrotnie pokazał na torze, że jest zawodnikiem odważnym, a to ma bardzo duże znaczenie. Poza tym myśli na torze, jest szybki. Kolosalne znaczenie ma też to, jak zbudowany jest jego team. W klubach ekstraligowych trzeba zwracać uwagę nie tylko na samego zawodnika, ale też na to, kto w tym teamie pracuje, a team u Kuby Miśkowiaka jest bardzo dobrze przygotowany – mówi sternik gorzowskiego klubu. W teamie zawodnika jest m.in. Robert Miśkowiak, wujek 22-latka, w przeszłości żużlowiec i też mistrz świata juniorów.

Kontrakt tylko na rok. Dlaczego?

W trakcie sezonu dwuletnie kontrakty ze Stalą podpisali: Martin Vaculik, Anders Thomsen i Szymon Woźniak. Rok temu dwuletni kontrakt podpisał Oskar Fajfer. A jak to jest w przypadku Miśkowiaka?

- Na razie jest to kontrakt na rok, ale jesteśmy z tego zadowoleni – mówi prezes Sadowski.

- Tak się przyjęło u mnie, że podpisuję kontrakt na rok. Myślę, że w trakcie sezonu przedłużymy go na kolejne lata – mówi z kolei sam zawodnik. Dlaczego zdecydował się na przyjście do Gorzowa?

- Stal od dawna o mnie zabiegała. Nawet, gdy mój wynik nie był najlepszy. Ja też chciałem tu przyjść. Cieszę się więc, że tak jest, bo gorzowski tor dużo uczy i mam nadzieję, że u początku mojej kariery dużo mogę się tutaj nauczyć i stać się jeszcze lepszym zawodnikiem. W Gorzowie zawsze mi się dobrze jeździło. Lubię taką geometrię – mówi 22-latek.

Co z innymi transferami?

W ostatnich miesiącach i tygodniach spekulowało się, że do Stali może trafić nie tylko Jakub Miśkowiak, ale być może także zawodnik młodzieżowy. Czy zatem można spodziewać się ogłoszenia kolejnych transferów? Prezes Stali stawia sprawę czytelnie:

- Jakub Miśkowiak to ostatni zawodnik w tym okienku transferowym – mówi prezes. Stal Gorzów ma w planach przedstawienie kolejnych zawodników. Będą to jednak zagraniczni żużlowcy, którzy dołączą do drużyny U24. Czytaj również:

W Gorzowie stanie żółto-niebieski napis "I love Stal"

Rozmowa z Mariuszem Tabaką