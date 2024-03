Stal Gorzów wyjechała na tor. W Žarnovicy trenuje cała drużyna

Na obóz do rodzinnej miejscowości Martina Vaculika, żużlowcy Stali Gorzów wybrali się w piątek 1 marca. Do niedzieli obóz miał charakter rekreacyjno-integracyjny, natomiast na poniedziałek 4 marca zaplanowano pierwsze sesje treningowe. I choć pogoda w weekend była deszczowa, to w poniedziałek nad położoną 252 metrów n.p.m. Žarnovicą wyszło słońce. Stalowcy mogli więc pokręcić pierwsze „kółka” na żużlowym owalu.