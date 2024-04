Stal pokonała "Anioły". Tak kibice zagrzewali do boju żółto-niebieskich

Gorzowscy kibice zdążyli zatęsknić za żużlem. Było to widać jeszcze przed spotkaniem, gdy w kierunku ul. Śląskiej zmierzały kolumny samochodów i sznury kibiców, idących w stronę stadionu.

Takie występy zawodników Stali Gorzów lubimy oglądać. W niedzielę, 14 kwietnia, pewnie pokonali drużynę Apatora Toruń. Przewagę żółto-niebieskich było widać już od pierwszych biegów. Każdy wygrany stal i każde biegowe zwycięstwo wiązało się z głośnym dopingiem. Kibice nie szczędzili gardeł. Do wspierania podopiecznych Stanisława Chomskiego gromkim dopingiem zachęcali kibice z "młyna". Przygotowano nagłośnienie, które szczególnie na pierwszym łuku zagrzewało fanów żółto-niebieskich.

Gorąca atmosfera na trybunach

Dopisała również pogoda. Nie padało, choć po zachodzie słońca zrobiło się chłodno. Ale nie na trybunach. Tu gorąca atmosfera panowała do końca spotkania. W niedzielne popołudnie zawodników Stali Gorzów zagrzewało do walki około 11 tysięcy gardeł. Warto odnotować fakt, że do Gorzowa przyjechała całkiem spora kibiców z Bydgoszczy.