Stary most w Cigacicach. Jak przebiegają prace remontowe? Kiedy otwarcie przeprawy?

Mieszkańcy Cigacic i okolicy z niecierpliwością czekają na zakończenie remontu starego mostu, aby z powrotem móc z łatwością przedostać się na drugi brzeg Odry. Przyglądając się terenowi budowy gołym okiem widać postęp poczynionych prac. Na szczęście na razie nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów, aby główny wykonawca napotkał jakieś większe przeszkody.



Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem i jeśli nie stanie się nic niespodziewanego to zostanie zakończona w ciągu najbliższego półrocza, do listopada 2021. W naszej galerii możecie obejrzeć, jak obecnie wygląda remont mostu w Cigacicach!



Wideo: Cigacice, Odra i most z lotu ptaka!