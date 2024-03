Stilon znalazł sposób na Carinę. Wysokie zwycięstwo gorzowian w Gubinie

Po przerwie Carina podjęła niezbyt przekonujące próby powrotu do gry, ale to ekipa z północy województwa znów grała pierwsze skrzypce. W 56 i 62 minucie gubinianie ponownie dopuścili się przewinień we własnym polu karnym, sprawiając rywalom niemały prezent. Tym razem do piłki ustawionej na jedenastym metrze dwukrotnie podchodził Mateusz Kaczor i dwukrotnie pokonał Mateusza Kustosza, kompletując tym samym hattricka.

W 72 minucie padło honorowe trafienie dla Cariny. Jego autorem został Nikita Hrybau, który głową wykorzystał dogranie z rzutu rożnego. Stilon jednak błyskawicznie odpowiedział tym samym – końcowy rezultat na 5:1 dla gorzowskiej ekipy ustalił w 75 minucie Damian Grudnik, który zaledwie chwilę wcześniej pojawił się na boisku.