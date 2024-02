Studniówka CKZiU, czyli żarskiej Samochodówki. W sali Piękna Magdalena tegoroczni maturzyści zatańczyli klasycznego poloneza

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach w piątkowy wieczór 2 lutego rozpoczęli swoją zabawę studniówkową. W sali Piękna Magdalena zatańczyli pięknego poloneza. To wyjątkowy wieczór dla wielu z nich, za sobą mają egzaminy zawodowe, przed nimi i egzamin maturalny. - To wyjątkowy rocznik, bo pierwszy, który rozpoczął naukę w pięcioletnim technikum - mówił Robert Nowaczyński, dyrektor CKZiIU. - Zawsze uważałem, że to dobre rozwiązanie, bo w dzisiejszych czasach oczekuje się dobrych decyzji od piętnastolatków. Tego, że po szkole absolwenci będą mieć od razu doświadczenie w pracy. To nie tak powinno być.

