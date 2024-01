Studniówka żarskiego Ekonomika w sali Piękna Magdalena. Jak oni pięknie zatańczyli poloneza!

Ależ oni wyrośli!

- W wielu szkołach ta tradycja zanika, tańczy cośinnego lub w ogóle nie ma pierwszego tańca. Cieszę się, że rozpoczynacie jednak tym staropolskim zwyczajem, czyli polonezem - mówił do swoich uczniów. - Wydaje się, że dopiero wczoraj przyszliście do pierwszej klasy, a dziś tak wyrośliście, że trudno was rozpoznać. Niedługo będziecie zadawać maturę, wiedzcie, że my, że wasi nauczyciele, będziemy was wspierać, tak, żebyście mogli wybierać potem najlepsze uczelnie, nie te, do których musicie pójść, ale te, do których chcecie pójść.