Sulechów hucznie świętuje swoje święto i to aż przez trzy najbliższe dni. Będą Agnieszka Chylińska, "Jurki", festiwal bonsai i winnice

Koncertowo w piątek

Sportowe rywalizacje i bonsai

Kino pod kopułą oraz kabaret

Pa, pa, para podczas Spodka

Niedziela należeć będzie do orkiestr dętych. O godz. 11.30 do 18.00, odbędzie się Spodek czyli

II. Sulechowski Przegląd Orkiestr Dętych. Wydarzenie rozpocznie się o 11.30 przemarszem gwiaździstym czterech zaproszonych orkiestr dętych, które z różnych punktów miasta udadzą się na plac Ratuszowy. Tam ok. godz. 12 jednocześnie i wspólnie odegrają marsz. Po tym, nastąpi część koncertowa na scenie w parku Sulechowskiego Domu Kultury. Swoje umiejętności zaprezentują: Miejska Orkiestra Dęta z Iłowej, Drezdenecka Orkiestra Dęta, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rostarzewa oraz Orkiestra Dęta Zastal z Zielonej Góry. O godz. 17 na scenie wystąpi „Orkiestra na dużym rowerze”. To polski zespół pop-folkowy, który łączy grę na instrumentach z jednoczesną jazdą na specjalnie skonstruowanym sześcioosobowym rowerze.