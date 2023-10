Świecko i Rybocice będą miały kanalizację. Właśnie ruszają prace projektowe. Dla mieszkańców do skok cywilizacyjny

- To wielka chwila nie tylko dla mieszkańców Świecka i Rybocic, ale także dla mnie, jako burmistrza. Od lat staraliśmy się z radą miejską o to, aby wybudować sieć kanalizacyjną w tych miejscowościach. Dziś robimy pierwszy krok w realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia - mówi Mariusz Olejniczak, burmistrz Słubic.

Blisko 10 mln zł z Polskiego Ładu

Słubice złożyły do Polskiego Ładu wniosek o dofinansowanie w wysokości blisko 10 mln zł. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Pieniądze już trafiły do gminy. - Formuła inwestycji to „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwsza faza zakłada wykonanie projektu, na którą mamy osiem miesięcy. Później sama inwestycja, która potrwa dziewięć miesięcy. Rurociągi będą miały 6,2 km, będzie pięć tłoczni i dwie oczyszczalnie, każda z miejscowości będzie miała swoją oczyszczalnię. - mówi Maciek Kozłowski, wykonawca. Całkowity koszt inwestycji to niespełna 13 mln zł.