Świetna obsada żużlowego turnieju o Złoty Kask w Zielonej Górze. Trofeum będzie bronił Bartosz Zmarzlik

Rafał Dobrucki: Przy wyborze liczyła się aktualna forma

Pozostali uczestnicy turnieju, to żużlowcy powołani do reprezentacji Polski w różnych kategoriach wiekowych (ośmiu seniorów, pięciu z kategorii U-24 oraz dwóch juniorów U-21). – Przy wyborze liczyła się aktualna forma sportowa, prezentowana w rozgrywkach ligowych i innych zawodach – powiedział Rafał Dobrucki. - To był czynnik decydujący. Stąd obecność na przykład Tobiasza Musielaka czy Mateusza Tondera, którzy otrzymali ode mnie powołania do drużyny narodowej.