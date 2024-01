Świetna zabawa na placu Wolności w Iłowej! Tam można pojeździć na łyżwach!

Lodowisko w iłowej działa w sezonie zimowym już po raz drugi. Otwarte było również w czasie ferii w 2023 roku. - To bardzo fajny pomysł na spędzanie wolnego czasu - powiedział nam pan Stanisław, który wybrał się na lodowisko wraz z wnuczką Hanią. - Cieszę, że będzie otwarte w ferie (12-25 lutego 2024). Przyjeżdżają do nas wnuki i będą miały co robić.

- My jeszcze nie jeździłyśmy i chyba już trochę zbyt późno, żeby uczyć się jazdy na łyżwach - zaznaczyły panie Krysie, które przyglądały się ludziom na lodowisku. - Ale uważamy, że pomysł jest naprawdę świetny! Dzieci bawią się w bezpiecznych warunkach, a rodzice nie muszą się o nie martwić.

Lodowisko jest czynne w godz. 9.00-21.00, przez 7 dni w tygodniu