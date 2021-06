Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze uzyskał tytuł „Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”. Jako jedyny w naszym województwie!

To była już druga edycja programu pod hasłem: „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”.

- Celem programu jest upowszechnianie w polskich szpitalach dobrych praktyk żywienia klinicznego - wyjaśniają organizatorzy. - Według obowiązujących przepisów powinno ono być standardem dostępnym w każdym polskim szpitalu, niestety według ekspertów nie wszędzie pacjenci mają do niego odpowiedni dostęp. Do programu zgłosiło się 58 placówek z całej Polski. Rada ekspertów, po zakończeniu certyfikacji nagrodziła 19 szpitali. Wśród laureatów znalazł się jeden szpital z województwa lubuskiego. Jest to Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

Odpowiednie żywienie może pomóc pacjentom w powrocie do zdrowia

Żywienie w procesie hospitalizacji ma znaczenie.

- Odpowiedni dobór diety i sposobu jej podania pozwala poprawić lub utrzymać stan odżywienia pacjenta, a w wielu przypadkach jest gwarancją szybszego powrotu do zdrowia - wyjaśniają inicjatorzy programu.