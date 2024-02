Szybkie metamorfozy z Nowej Soli. To tylko delikatny makijaż, a wydobywa piękno Eliza Gniewek-Juszczak

Tylko delikatny makijaż, a zmiana na plus robi wrażenie. Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii >>> Kącik Piękna Patrycja Maćków/Instagram Zobacz galerię (18 zdjęć)

"Jaka różnica", "Co za efekt", "Piękny makijaż" - tak internautki komentują te zmiany. To makijaż zrobiony tak, żeby podkreślić piękne rysy twarzy, urok spojrzenia, magiczny uśmiech. To dzieło Patrycji Maćków z Nowej Soli, która od lat kształci się w kierunku. Dla naszych czytelniczek ma rady, jak dbać o twarz, żeby czuć się piękną i wyglądać pięknie.