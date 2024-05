Ta gigantyczna inwestycja w Lubuskiem kosztowała 760 mln zł. 10 lat temu otwarto odcinek S3 Gorzów - Międzyrzecz

Zobaczcie, jak powstawał odcinek S3 pomiędzy Gorzowem a Międzyrzeczem. Było to gigantyczne przedsięwzięcie. Roboty rozpoczęły się 13 lat temu (a dokładnie w lipcu 2011 r.), kosztowały ponad 760 mln złotych, a oficjalne otwarcie trasy miało miejsce dopiero w maju 2014 r. Czyli wykopy trwały prawie trzy lata! To też oznacza, że właśnie obchodzimy 10. rocznicę otwarcia tego odcinka trasy!

S3 zmieniła krajobraz kilku gmin

Drzewa, ekrany, nasypy, mnóstwo asfaltu

Ciekawostki o S3

Jak na swojej stronie internetowej przypomina GDDKiA, podczas prac archeologicznych, poprzedzających budowę drogi S3 na odcinku Gorzów – Międzyrzecz, zespół wykonujący prace badawcze stwierdził istnienie bunkra, którego lokalizacja kolidowała z planowanym przebiegiem drogi S3. Obiekt znajdował się w pasie wyniesienia pn. Lisie Góry, na terenie gminy Bledzew. Jest to stanowisko strzelnicze stanowiące element Panzerwerku (Pz.W.) 876 z Grupy Warownej Ludendorf, wchodzącej w skład Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty, powstałego w latach 1935-36. Podlega on, jak zresztą cały obszar ufortyfikowany, ochronie prawnej na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pierwotnie miał on zostać przesunięty poza skarpę drogi, czyli o około 15 m w stosunku do obecnej lokalizacji i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Jednak na wniosek Dyrektora Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, za zgodą Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowisko ogniowe zostało przeniesione na teren Muzeum. To pozwoliło na właściwe wyeksponowanie obiektu i udostępnienie zwiedzającym jako element otwartej ekspozycji, prezentującej elementy niemieckich umocnień polowych z okresu II wojny światowej.

Operacja przeniesienia bunkra przeprowadzona została 9 kwietnia 2013 roku. Wykopany i przygotowany wcześniej do transportu obiekt, został załadowany za pomocą dźwigu na pojazd, który przetransportował go z terenu budowy drogi S3 do muzeum w Pniewie. Tam został ustawiony w docelowym miejscu. Choć nie jest to obiekt ogromnych rozmiarów, to jednak jego waga przekracza 30ton.

Rurociąg

W ramach zadania konieczne było przebudowanie naftociągu „Przyjaźń" oraz gazociągu Jamalskiego w miejscach kolizji z budowaną drogą S3.

Nietoperze

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska wybudowane zostały ponad 23 km ekranów z siatki, mających na celu ochronę nietoperzy przed zderzeniem z samochodami. Takie elementy ochrony były konieczne ze względu na zlokalizowane w pobliżu trasy na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego największe zimowisko tych ssaków w Europie.