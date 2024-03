Ta historia przyprawia o dreszcze! Jest nowy e-book o historii powiatu żagańskiego!

Pierwsza, polskojęzyczna książka o wsi Jelenin w powiecie żagańskim ukazała się w 2014 roku. Opracowali ją razem: starosta Henryk Janowicz i Maciej Boryna - regionalista i radny powiatu. Publikacja nosi tytuł "Szkice z dziejów Jelenina w gminie Żagań" i jak mówią jej autorzy, ma przede wszystkim pomagać naszym dzieciom i młodzieży poznawać uwarunkowania środowiska lokalnego, by móc łatwiej odnaleźć się w dorosłym życiu. Z pewnością zainteresuje także dorosłych mieszkańców gminy Żagań, pasjonatów historii i tropicieli lokalnych tajemnic.

Co znajdziemy w e-booku?

Cenne dla badaczy historii mogą okazać tłumaczenia tajemniczych dawnych nazw miejscowych, jak na przykład: Poręba mielerzy, Poręba Ballera, Ostatni halerz, Czerwony jeleń. Publikację wzbogaca kalendarium od 1299 roku do zakończenia II wojny światowej w 1945 roku.

Diabelski kamień pod kościołem

Pod gotyckim kościołem św. Mikołaja znajduje się sporych rozmiarów głaz. Opowiada o nim następująca legenda. Pewnego dnia diabeł oraz Pan Bóg stanęli na wzgórzach Hellenberge koło miejscowości Podbrzezie w powiecie kożuchowskim i spoglądali z oddali na wieżę kościoła w Jeleninie. Diabeł rościł sobie prawo do tegoż kościoła, na co nie godził się Pan Bóg. Spór miał rozsądzić zakład, polegający na tym, że zwycięży ten, kto trafi kamieniem dokładnie w korpus świątyni. Jak to się skończyło, przeczytamy w opracowaniu H. Janowicza i M. Boryny.