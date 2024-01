Ta książka jest hitem w gorzowskiej bibliotece. Dzieci chcą wiedzieć… „Dokąd biegnie kupa?”

W Danii jest nawet kanalizacyjne "muzeum"

O zainteresowaniu dzieci tą tematyką przekonaliśmy się we wrześniu w duńskim Vejle. Jest tam „muzeum” pokazujące, co dzieje się w miejskiej kanalizacji. Symulator, do którego wchodzi się, by zobaczyć filmik, który bardzo realistycznie pokazuje drogę, jaką w rurach pokazuje zawartość toalety od muszli klozetowej do oczyszczalni ścieków, jest prawdziwym hitem.