Tajemniczy ogród przy muzeum w Gorzowie odzyska dawny blask? Tak ma się zmienić!

Zabytkowy ogród o powierzchni ponad trzech hektarów znajduje się przy dawnej willi Gustawa Schroedera, która obecnie jest siedzibą Muzeum Lubuskiego. Wytyczone alejki wiją się między drzewami i krzewami, a tych jest tam kilkadziesiąt gatunków, bo dobrze nasłonecznione miejsce sprzyja uprawie rzadkich roślin. Wystrój ogrodu wzbogacają też dawne i współczesne rzeźby. Spacerowicze mogą przysiąść na ławeczkach i podziwiać piękne widoki. To prawdziwa perełka oraz ewenement. I to na skalę europejską.

Takich ogrodów jest tylko kilka w całej Europie, więc nie jest perełka jedynie na skalę miasta, województwa czy kraju. To między innymi zasługa ciekawego ukształtowanie terenu, bo ogród jest położony na wzgórzu i pierwotnie, kiedy nie było to miejsce tak bardzo zalesione, rozpościerał się stąd piękny widok na panoramę miasta. Teraz zieleń nieco przesłania ten widok, ale za to rzadkie gatunki, które tutaj występują, czynią to miejsce wyjątkowym - mówi Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego.