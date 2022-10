Tak powstawał basen i hala, czyli CRS w Zielonej Górze. To było blisko 15 lat temu

Otwarcie CRS było wielki wydarzeniem w historii miasta. Nic dziwnego, była to największa do tej pory miejska inwestycja. Zielonogórzanie na basen czekali od 20 lat. Kolejni prezydenci obiecali, ale nie udało się wybudować tak potrzebnej placówki. Radość była ogromna. Choć nie wszyscy byli przekonani, że taki obiekt w mieście jest potrzebny. Część radnych uważało, że lepiej jest wybudować kilka małych basenów w różnych częściach miasta niż jeden duży. Pojawiły się obawy, że przez basen miasto popłynie. Bo kto będzie w stanie utrzymać taki moloch? Kłótnie dotyczyły też lokalizacji. Budowa basenu oznaczała konieczność wycinki lasu. A przecież Zielona Góra musi być zielona. Wątpliwości, obaw było wiele.

Budowa basenu w CRS rozpoczęła się w 2008 roku

To skandal, co wyprawiają ludzie na basenie czy w saunie

W CRS jest najdłuższa zjeżdżalnia w Polsce

Podczas otwarcia prezydent Janusz Kubicki mówił: - Mamy najdłuższą zjeżdżalnię w Polsce! Nasza ma 210 metrów, a ta w Krakowie "tylko" powyżej 200.

Szybko okazało się Centrum Rekreacyjno-Sportowe to ulubione miejsce odpoczynku i rozrywki. Codziennie odwiedzało go – przed zamknięciem z powodu koronawirusa – ponad 1,3 tysięcy osób. Dzieci i młodzież, mający kartę ZGrana Rodzina korzystali z dwóch godzin pływania za 1 zł. W czwartki i piątki za 5 zł pluskali się tu seniorzy. Z czasem zainteresowanie nie zmalało. W tym roku mieliśmy dni, kiedy basen odwiedziło nawet 2,6 tys. ludzi!

W hali sportowo-widowiskowej odbywają się nie tylko mecze koszykówki, ale i wiele imprez rekreacyjnych i koncertów.

Całkowita powierzchnia zabudowy CRS - to ok. 11 600 mkw.