Remont noclegowni dla bezdmonych w Żarach. Zajrzeliśmy do środka, zobaczcie, co się tam dzieje!

Remont noclegowni w Żarach przy ulicy Bohaterów Getta w Żarach trwa w najlepsze. Prace rozpoczęto jeszcze w ubiegłym roku, bo pomieszczenia, w których przebywali bezdomni były w opłakanym stanie. Zagrzybione ściany, pleśń w łazienkach, fatalne warunki sanitarne. Noclegownię tymczasowo przeniesiono do sali gimnastycznej, obecnej siedzimy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Parkowej. Tutaj bezdomni mogą przebywać o określonych porach. Od 1 stycznia do 31 marca od 18.00 do 8.00 rano, od 1 kwietnia do końca października - od 19.00 do 7.00. Do dyspozycji mają węzeł sanitarny, pralkę, lodówkę.