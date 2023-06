Tak żyli pradawni Słowianie! Można to zobaczyć nad zalewem w Małomicach! Małgorzata Trzcionkowska

Zalew w Małomicach to nie tylko Seszele (plaża z parasolami)! To również miejsce ze ścieżką pieszo-rowerową, a także placem zabaw dla dzieci i słowiańską wioską edukacyjną. Warto zobaczyć, jak tam jest pięknie! A to jeszcze nie koniec planów samorządu, na swoje miejsce rekreacji.