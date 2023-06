Ruszyło kąpielisko w Iłowej! W Parku Dworskim stanęły rozkładane baseny. Przez całe lato można z nich korzystać za darmo!

W parku tuż przy Bibliotece Kultury w Iłowej stanęły dwa baseny o wymiarach 6,6 m na 12,7 m. Jeden o głębokości 60 cm, drugi 120 cm. Pochodzą z Żagania, gdzie zostały zakupione w 2019 roku. W tym roku (2023) zostały wypożyczone sąsiedniej gminie iłowa, gdzie znalazły ciekawe miejsce w Parku Dworskim w Iłowej. Wakacyjna strefa relaksu znajduje się przy wejściu do parku, od strony ul. Żagańskiej. Jest czynna przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11.00-19.00. W strefie będzie się dużo działo przez całe wakacje. Będą animacje, zawody sportowe, książka na leżakach, gry i zabawy, aqua party, przedstawienia, koncerty, aqua aerobik, strefa gastronomiczna, dmuchańce i mini wesołe miasteczko - zachęca animator Emilian Zimnicki .

Otwarcie basenów w Iłowej z wielkim pluskiem

Świetny pomysł dla Iłowej, w Żaganiu nie było dla nich miejsca

- To wspaniały pomysł - zaznacza Irena Powadiuk z Iłowej. - Najważniejsze, że jest tu bardzo bezpiecznie dla dzieciaków. O zachowanie bezpieczeństwa nad wodą apelował sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko , oficer prasowy żagańskiej policji. W otwarciu uczestniczył Łukasz Kudła , prezes żagańskiej Areny, która dysponuje rozkładanymi basenami. - W Żaganiu nie było odpowiedniego miejsca dla nich - zaznaczył. - Dla mieszkańców Żagania są Gryżyce i kryty basen Arena. Rozkładane baseny zostały zakupione w 2019 roku przez miasto Żagań za blisko 150 tys. zł i trafiły na teren zamkniętego kąpieliska w żagańskim parku. Stały na terenie kąpieliska, obok suchej, basenowej niecki i były mocno krytykowane. Potem trafiły do magazynu spółki Arena.

Co z zamkniętym basenem w żagańskim parku?

Piękny basen olimpijski z 1936 roku został zamknięty na głucho, ponieważ uciekała z niego woda. Po badaniach geologicznych okazało się, że może dojść do katastrofy, ponieważ jego niecka od spodu podmywana jest przez wodę, co może doprowadzić do zawalenia się dna i wessania znajdującej wszystkiego, co w danej chwili może się znajdować w niecce.

Na kapitalny remont kąpieliska w 2022 roku miasto Żagań otrzymało 12,6 mln zł z rządowego programu Polski Ład. Za te pieniądze miała zostać naprawiona nie tylko niecka basenu, ale również zagospodarowane jego otoczenie. Jednak na razie na kąpielisku nic się nie dzieje.