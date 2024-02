Targowisko w Żarach. Wielkanoc widać tutaj niemal na wszystkich stoiskach. Do świąt zostało tylko kilka tygodni

Na żarskim targowisku czuć już klimat świąt wielkanocnych. Chociaż we wtorek tradycyjnie nie ma aż takich tłumów, chętnych do zakupów jednak nie brakowało. Przy wielu stanowiskach można już kupić wielkanocne dekoracje, ozdobne, drewniane pisanki, koszyki do święcenia pokarmów, serwetki, palmy własnoręcznie robione. Od wyboru do koloru, chociaż do świąt zostało jeszcze kilka tygodni, już dziś można zaplanować zakupy.