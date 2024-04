Teatr Mostów przygotował premierę z historią Gorzowa w tle

- To nasza pierwsza sztuka familijna. Jest fantastyczno-bajkowa. Mogą ją zobaczyć dzieci już od siódmego roku życia. Podejmujemy takie tematy jak ekologia, stosunek człowieka do natury czy problem wymierania gatunków zwierząt – mówi nam Konrad Pruszyński, założyciel niezależnego gorzowskiego Teatru Mostów. Ze swoimi aktorami właśnie przygotowuje się do najnowszej – czwartej w historii teatru – premiery. Napisaną przez Pruszyńskiego sztukę „Wieczne Drzewo” będzie można zobaczyć w najbliższą sobotę 6 kwietnia w MCK Zawarcie przy ul. Wawrzyniaka.