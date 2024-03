Trzy tramwaje – jeden za drugim. Taki będzie jubileuszowy korowód

Co ważne, korowód zatrzymywa się na każdym przystanku na trasie, więc będzie możliwość przesiadki z jednego tramwaju do innego. Przejazd będzie darmowy.

Jak będzie kursował korowód?

Z pętli na Wieprzycach jubileuszowy korowód tramwajów wyjedzie o 14.20. Najpierw uda się na Piaski, gdzie powinien dojechać około 14.45. Z Piasków o 15.05 wyjedzie w kierunku przystanku „Fieldorfa-Nila”. Warto być wtedy w jednym z tramwajów, bo gdy dojadą one do przystanku przy katedrze (powinno to nastąpić o 15.16), to na specjalnym „kolorowym” przystanku – po okazaniu kotytlionu - pasażerowie będą mogli otrzymać od Gorzowskiego Rynku Hurtowego jabłka renety landsberskiej oraz bratki. Do krańcówki na skraju Manhattanu korowód powinien dojechać o 15.34. Stamtąd o 15.50 tramwaje wyruszą na Wieprzyce, gdzie dojadą o 16.20.