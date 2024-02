Telebim na Dobry Wieczór Gorzów przetestowany. Obraz jak żyleta

Od tego roku miejskie imprezy, w tym ta sztandarowa – Dobry Wieczór Gorzów – będą miały zupełnie nową jakość. Nie tylko będą odbywały się na nowej scenie, ale również z wykorzystaniem nowego telebimu. Kosztował on 245 tys. zł, dostarczyła go firma Ledbim, a w czwartek trwał jego pierwszy montaż i testy.

Telebim full HD

Cały telebim składa się ze 112 kabinetów, czyli modułów. To czternaście sztuk w poziomie i osiem w pionie. - Dzięki temu można zbudować dowolny wymiar telebimu, choćby połowę tego ekranu – mówił nam po zmontowaniu telebimu Paweł Kucznerowicz, pracownik producenta.

Telebim jest wysoki na cztery metry i szeroki na siedem. Ma więc 28 mkw.

- Jakość jest w telewizorze. To full HD – mówił Włodzimierz Rój, dyrektor OSiR-u.

- By zobaczyć ten efekt, trzeba spoglądać na ten telebim z odległości co najmniej pięciu-sześciu metrów – mówił nam P. Kucznerowicz z firmy Ledbim.