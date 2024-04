W derbach dwóch Stali lepsza ta z Mielca. Gorzowianie zapłacili za katastrofalną indolencję strzelecką

HANDBALL STAL MIELEC – BUDIMEX STAL GORZÓW WLKP. 26:23 (11:6)

Mielczanie zdominowali faworytów

Szczypiorniści Stali nie byli w Żukowie faworytami. A mimo to wygrali!

Gorzowianie przespali aż 11 minut gry!

Czas mijał, a obraz gry się nie zmienił. Goście nadal nie mogli zdobyć żadnego gola, zaś dla gospodarzy trafił Bartosz Sarnowski i w 10 min było 4:0. Goście otworzyli swe strzeleckie konto dopiero w 11 min. W kolejnych minutach gra się wyrównała, lecz miejscowi cały czas utrzymywała przewagę 3-4 goli z początku spotkania. W 23 min na świetlnej tablicy „wisiał” rezultat 9:5. Ostatecznie do przerwy było 11:6. Najbardziej cieszył się z tego wyniku Błażejewski, bo zaledwie 6 puszczonych bramek w meczu na zapleczu Orlen Superligi to bez wątpienia duży wyczyn.

Goście w końcu się poderwali. Było jednak za późno

Początek drugiej połowy był kontynuacją tego, co działo się na boisku w końcówce pierwszej odsłony. Gra była wyrównana, drużyny na przemian zdobywały bramki. A to sprawiało, że mielczanie cały czas utrzymywali swoją przewagę. Gdy w 40 min trafił Paweł Napierała, Handball Stal prowadziła 16:11. W końcu gorzowianie zaczęli odrabiać straty. Kilka niewykorzystanych szans mielczan, a do tego dobra skuteczność gości w ataku – głównie Rafała Renickiego, Michała Lemaniaka i Mateusza Ripy – sprawiły, iż w 47 min było już tylko 17:15. Chwilę później trafił jednak Filip Stefani i gospodarze ponownie wyszli na bezpieczniejsze, trzybramkowe prowadzenie.